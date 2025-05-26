Новая Toyota RAV4 выпускается только гибридом и с более мощными моторами26.05.25
Toyota официально представила шестое поколение RAV4, полностью сфокусировавшись на электрифицированных трансмиссиях. В европейской версии модель лишилась классических бензиновых агрегатов: теперь в гамме только гибриды и плагин-гибриды, причём последняя модификация получила значительные обновления.
Ключевым элементом новой PHEV-версии стал аккумулятор на 22,7 кВт·ч, который обеспечивает до 100 км чисто электрического пробега по стандарту WLTP. Toyota использовала наработки, накопленные в электромобилях, чтобы добиться ускоренной зарядки: от 10 до 80% батарея наполняется всего за полчаса при подключении к 50-киловаттной станции, а полностью зарядить её с помощью 11-киловаттного бортового зарядника можно за три часа — вдвое быстрее, чем раньше.
Электромоторы также не остались без внимания. Мощность переднего двигателя увеличена до 150 кВт, а суммарная отдача системы полного привода AWD-i теперь достигает 304 л.с., что позволяет новому RAV4 разгоняться до 100 км/ч всего за 5,8 секунды. Впервые в линейке появилась и переднеприводная версия плагин-гибрида мощностью 268 л.с.
Обычная гибридная версия получила обновлённую трансмиссию, модернизированный блок управления и доработанную батарею. Мощность в полноприводной конфигурации составляет 191 л.с., тогда как переднеприводный вариант предлагает 183 л.с.
Габариты остались прежними: длина кузова — 4,60 метра. Однако экстерьер ощутимо изменился. Новый облик включает агрессивную переднюю часть с V-образной оптикой, массивной решёткой и переосмысленным логотипом, перекликающимся с дизайном Land Cruiser. Сзади обновление выразилось в более узких фонарях, заходящих на пятую дверь.
Салон перешёл на новую цифровую архитектуру. Теперь перед водителем — 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а центральное место занимает сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма. Новая платформа Arene обеспечивает интеграцию сервисов Google, кастомизируемые меню и ускоренные OTA-обновления.
Выход на рынок намечен на весну 2026 года. Цены пока не объявлены, но ориентиром остаётся текущая стартовая цена актуального поколения — от €40 990.
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