Нова Toyota RAV4 випускається тільки гібридом і з потужнішими моторами26.05.25
Toyota офіційно представила шосте покоління RAV4, повністю зосередившись на електрифікованих трансмісіях. У європейській версії модель втратила класичні бензинові агрегати: тепер у гамі тільки гібриди і плагін-гібриди, причому остання модифікація отримала значні оновлення.
Ключовим елементом нової PHEV-версії став акумулятор на 22,7 кВт·год, який забезпечує до 100 км суто електричного пробігу за стандартом WLTP. Toyota використовувала напрацювання, накопичені в електромобілях, щоб домогтися прискореної зарядки: від 10 до 80% батарея наповнюється всього за півгодини при підключенні до 50-кіловатної станції, а повністю зарядити її за допомогою 11-кіловатного бортового зарядника можна за три години – удвічі швидше.
Електромотори також не залишилися поза увагою. Потужність переднього двигуна збільшена до 150 кВт, а сумарна віддача системи повного приводу AWD-i тепер досягає 304 к.с., що дозволяє новому RAV4 розганятися до 100 км/год лише за 5,8 секунди. Вперше в лінійці з’явилася передньопривідна версія плагін-гібрида потужністю 268 к.с.
Звичайна гібридна версія отримала оновлену трансмісію, модернізований блок керування та доопрацьовану батарею. Потужність у повнопривідній конфігурації складає 191 к.с., тоді як передньопривідний варіант пропонує 183 к.с.
Габарити залишилися незмінними: довжина кузова – 4,60 метра. Проте екстер’єр суттєво змінився. Новий вигляд включає агресивну передню частину з V-подібною оптикою, масивними гратами та переосмисленим логотипом, що перегукується з дизайном Land Cruiser. Позаду оновлення виразилося у вужчих ліхтарях, що заходять на п’яті двері.
Салон перейшов на нову цифрову архітектуру. Тепер перед водієм — 12,3-дюймова цифрова панель приладів, а центральне місце займає сенсорний дисплей мультимедійної системи діагоналлю 12,9 дюйма. Нова платформа Arene забезпечує інтеграцію сервісів Google, кастомізовані меню та прискорені OTA-оновлення.
Вихід на ринок заплановано на весну 2026 року. Ціни поки що не оголошені, але орієнтиром залишається поточна стартова ціна актуального покоління – від €40 990.
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Нова Toyota RAV4 випускається тільки гібридом і з потужнішими моторами Toyota автомобіль
Toyota офіційно представила шосте покоління RAV4, повністю сфокусувавшись на електрифікованих трансмісіях
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