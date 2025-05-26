Нова Toyota RAV4 випускається тільки гібридом і з потужнішими моторами

Toyota офіційно представила шосте покоління RAV4, повністю зосередившись на електрифікованих трансмісіях. У європейській версії модель втратила класичні бензинові агрегати: тепер у гамі тільки гібриди і плагін-гібриди, причому остання модифікація отримала значні оновлення.

Ключовим елементом нової PHEV-версії став акумулятор на 22,7 кВт·год, який забезпечує до 100 км суто електричного пробігу за стандартом WLTP. Toyota використовувала напрацювання, накопичені в електромобілях, щоб домогтися прискореної зарядки: від 10 до 80% батарея наповнюється всього за півгодини при підключенні до 50-кіловатної станції, а повністю зарядити її за допомогою 11-кіловатного бортового зарядника можна за три години – удвічі швидше.

Електромотори також не залишилися поза увагою. Потужність переднього двигуна збільшена до 150 кВт, а сумарна віддача системи повного приводу AWD-i тепер досягає 304 к.с., що дозволяє новому RAV4 розганятися до 100 км/год лише за 5,8 секунди. Вперше в лінійці з’явилася передньопривідна версія плагін-гібрида потужністю 268 к.с.



Звичайна гібридна версія отримала оновлену трансмісію, модернізований блок керування та доопрацьовану батарею. Потужність у повнопривідній конфігурації складає 191 к.с., тоді як передньопривідний варіант пропонує 183 к.с.

Габарити залишилися незмінними: довжина кузова – 4,60 метра. Проте екстер’єр суттєво змінився. Новий вигляд включає агресивну передню частину з V-подібною оптикою, масивними гратами та переосмисленим логотипом, що перегукується з дизайном Land Cruiser. Позаду оновлення виразилося у вужчих ліхтарях, що заходять на п’яті двері.

Салон перейшов на нову цифрову архітектуру. Тепер перед водієм — 12,3-дюймова цифрова панель приладів, а центральне місце займає сенсорний дисплей мультимедійної системи діагоналлю 12,9 дюйма. Нова платформа Arene забезпечує інтеграцію сервісів Google, кастомізовані меню та прискорені OTA-оновлення.

Вихід на ринок заплановано на весну 2026 року. Ціни поки що не оголошені, але орієнтиром залишається поточна стартова ціна актуального покоління – від €40 990.