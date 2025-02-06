Новая оперативная память G.Skill DDR5-6400 в 32-ГБ наборе имеет задержки CL28

Тайваньская компания G.Skill расширяет линейку модулей оперативной памяти DDR5 с низкими задержками. В ближайшее время производитель начнёт поставки нового комплекта объёмом 96 ГБ (2 модуля по 48 ГБ) с частотой 6800 МТ/с и задержками CL32, а также набора на 32 ГБ (2 модуля по 16 ГБ) с характеристиками 6400 МТ/с и CL28. Эти решения войдут в серии Trident Z5 Royal, Trident Z5 RGB и Ripjaws M5 RGB.

Производитель подчёркивает высокую стабильность новых модулей, приводя в качестве примера тестовые испытания на платформах Intel с разъёмами LGA1700 и LGA1851. Тестирование проводилось с использованием материнских плат ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero и ROG Maximus Z890 Hero, где память работала в сочетании с процессорами Core Ultra 7 265K и Core i9-14900K.

Одной из особенностей обновлённой серии стало наличие поддержки оверклокерских профилей Intel XMP 3.0, что даёт пользователям дополнительные возможности для оптимизации производительности. Появление новых комплектов в продаже ожидается в следующем месяце. Стоимость модулей будет объявлена ближе к старту продаж.