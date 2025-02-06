Нова оперативна пам’ять G.Skill DDR5-6400 у 32-ГБ наборі має затримки CL2806.02.25
Тайванська компанія G.Skill розширює лінійку модулів оперативної пам’яті DDR5 із низькими затримками. Найближчим часом виробник почне постачання нового комплекту об’ємом 96 ГБ (2 модулі по 48 ГБ) із частотою 6800 МТ/с та затримками CL32, а також набору на 32 ГБ (2 модулі по 16 ГБ) з характеристиками 6400 МТ/с та CL28.Ці рішення увійдуть у серії Trident Z5 Royal, Trident Z5 RGB та Ripjaws M5 RGB.
Виробник підкреслює високу стабільність нових модулів, наводячи як приклад тестові випробування на платформах Intel з роз’ємами LGA1700 та LGA1851. Тестування проводилося з використанням материнських плат ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero та ROG Maximus Z890 Hero, де пам’ять працювала у поєднанні з процесорами Core Ultra 7 265K та Core i9-14900K.
Однією з особливостей оновленої серії стала наявність оверклокерських профілів Intel XMP 3.0, що дає користувачам додаткові можливості для оптимізації продуктивності. Поява нових комплектів у продажу очікується наступного місяця. Вартість модулів буде оголошено ближче до старту продажу.
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