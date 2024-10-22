Новая игра от Remedy будет кооперативным шутером FBC Firebreak в мире Control

Remedy Entertainment на презентации Xbox Partner Preview анонсировала игру FBC Firebreak, многопользовательский шутер от первого лица, связанный со вселенной игры Control. В этом проекте игрокам предстоит сражаться с потусторонними угрозами в штабе Федерального Бюро Контроля (FBC). Команда Firebreak — это отряд оперативного реагирования, противостоящий постоянным вторжениям потусторонних сил. Игра предложит кооперативные миссии, рассчитанные на трех игроков, каждый из которых будет обладать уникальными навыками и оружием.

Проект стилистически напоминает Control, но ориентирован на совместное прохождение. Релиз FBC Firebreak запланирован на 2025 год для платформ PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass с первого дня выхода. Кроме того, на презентации показали новый трейлер мрачного дополнения The Lake House для Alan Wake 2, которое выйдет уже 22 октября текущего года.

Ранее стало известно о том что игра Detroit: Become Human, выпущенная в 2018 году студией Quantic Dream, достигла значительного успеха, разойдясь тиражом в 10 миллионов копий за шесть лет. Этот интерактивный фильм-игра, исследующий темы искусственного интеллекта, этики и человечности, привлек внимание не только на консолях, но и после релиза на ПК, что позволило ей сохранить и увеличить свою фан-базу.

Сюжет игры разворачивается в будущем Детройте, где высокоразвитые андроиды начинают осознавать свою индивидуальность и бороться за независимость от людей. Detroit: Become Human поднимает важные философские вопросы и предлагает игрокам глубокий выбор, который влияет на ход сюжета.

Глава Quantic Dream, Гийом де Фондомье, выразил благодарность всем, кто поддержал игру. Успех Detroit: Become Human подтверждает, что интерактивные истории с проработанными моральными дилеммами могут находить отклик у широкой аудитории, продолжая привлекать новых игроков даже спустя несколько лет после релиза.