Нова гра від Remedy буде кооперативним шутером FBC Firebreak у світі22.10.24
Remedy Entertainment на презентації Xbox Partner Preview анонсувала гру FBC Firebreak, розрахований на багато користувачів шутер від першої особи, пов’язаний із всесвітом гри Control. У цьому проекті гравцям доведеться боротися з потойбічними загрозами у штабі Федерального Бюро Контролю (FBC). Команда Firebreak – це загін оперативного реагування, що протистоїть постійним вторгненням потойбічних сил. Гра запропонує кооперативні місії, розраховані на трьох гравців, кожен з яких матиме унікальні навички та зброю.
Проект стилістично нагадує Control, але орієнтований на спільне проходження. Реліз FBC Firebreak запланований на 2025 рік для платформ PC, Xbox Series X/S та PlayStation 5. Гра буде доступна у сервісі Xbox Game Pass з першого дня виходу. Крім того, на презентації показали новий трейлер похмурого доповнення The Lake House для Alan Wake 2, який вийде вже 22 жовтня поточного року.
Раніше стало відомо про те, що гра Detroit: Become Human, випущена в 2018 році студією Quantic Dream, досягла значного успіху, розійшовшись тиражем у 10 мільйонів копій за шість років. Цей інтерактивний фільм-гра, що досліджує теми штучного інтелекту, етики та людяності, привернув увагу не лише на консолях, а й після релізу на ПК, що дозволило їй зберегти та збільшити свою фан-базу.
Сюжет гри розгортається у майбутньому Детройті, де високорозвинені андроїди починають усвідомлювати свою індивідуальність і виборювати незалежність від людей. Detroit: Become Human порушує важливі філософські питання та пропонує гравцям глибокий вибір, який впливає на хід сюжету.
Глава Quantic Dream, Гійом де Фондом’є, висловив подяку всім, хто підтримав гру. Успіх Detroit: Become Human підтверджує, що інтерактивні історії з опрацьованими моральними дилемами можуть знаходити відгук у широкої аудиторії, продовжуючи залучати нових гравців через кілька років після релізу.
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