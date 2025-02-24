Новая 360 камера GoPro Max (2025) с увеличенным аккумулятором стоит $349

GoPro представила обновленную 360-градусную экшн-камеру Max (2025), которая стала первой модернизированной версией оригинальной GoPro Max за последние пять лет.

Ключевые улучшения коснулись аккумулятора, который теперь имеет емкость 1960 мАч, увеличивая время автономной работы. Камера также получила стандартное крепление, позволяющее легко использовать ее с различными аксессуарами.

Программные обновления включают AI-трекинг объектов и эффекты CameraFX. Новый инструмент в приложении Quik позволяет автоматически удерживать выбранный объект в фокусе, а встроенные эффекты, такие как сальто и вращение камеры, упрощают создание динамичных видео. Для продвинутого редактирования 360-градусных роликов добавлена функция Reframe, а также плагин GoPro Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects.

GoPro Max (2025) поступила в продажу по цене $349, что заметно ниже стоимости предыдущей модели в $499,99. Камера уже доступна для заказа на официальном сайте компании.