Нова 360 камера GoPro Max (2025) зі збільшеним акумулятором коштує $349

GoPro представила оновлену 360-градусну екшн-камеру Max (2025), яка стала першою модернізованою оригінальною версією GoPro Max за останні п’ять років.

Ключові покращення торкнулися акумулятора, який тепер має ємність 1960 мАг, збільшуючи час автономної роботи. Камера також отримала стандартне кріплення, що дозволяє використовувати її з різними аксесуарами.

Програмні оновлення включають AI-трекінг об’єктів та ефекти CameraFX. Новий інструмент у Quik дозволяє автоматично утримувати вибраний об’єкт у фокусі, а вбудовані ефекти, такі як сальто та обертання камери, спрощують створення динамічних відео. Для просунутого редагування 360-градусних роликів додано функцію Reframe, а також плагін GoPro Reframe для Adobe Premiere Pro та After Effects.

GoPro Max (2025) надійшла в продаж за ціною $349, що помітно нижче за вартість попередньої моделі в $499,99. Камера доступна для замовлення на офіційному сайті компанії.