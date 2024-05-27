Ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge с Qualcomm Snapdragon X стоят от $135027.05.24
Samsung представила три новых ноутбука из линейки Galaxy Book4 Edge, которые отличаются современными характеристиками и мощными процессорами.
Все три модели Galaxy Book4 Edge имеют 16 ГБ оперативной памяти, что является минимальным требованием для использования функции ПК Copilot Plus. Также они оснащены четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и Wi-Fi 7.
Модель с 14-дюймовым экраном оснащена 12-ядерным процессором Snapdragon X Elite с частотой 3,4 ГГц (до 4,0 ГГц на двух производительных ядрах). Устройство имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ.
Сенсорный AMOLED-дисплей с диагональю 14 дюймов поддерживает частоту обновления 120 Гц, разрешение 2880 x 1800, яркость до 500 нит и технологии HDR и VRR (120% DCI-P3). Ноутбук весит 1,16 кг и стоит от $1349,99. В комплекте есть два порта USB 4 Type-C, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем.
Две модели с 16-дюймовыми экранами доступны в двух вариантах: с процессором Snapdragon X Elite (до 4,2 ГГц) и SSD на 1 ТБ за $1749,99, и с теми же процессорными характеристиками, что и у 14-дюймовой модели, с SSD на 512 ГБ за $1449,99.
Кроме двух портов USB 4 Type-C, HDMI 2.1 и комбинированного аудиоразъема, эти модели также оснащены USB 3.2 Type-A и слотом для карт microSD.
Оба варианта имеют те же характеристики дисплея, но с большей диагональю. Они весят 1,55 кг.
Модель с 14-дюймовым экраном оснащена аккумулятором емкостью 55,9 Втч, а модели с 16-дюймовым экраном — аккумулятором емкостью 61,8 Втч. За предзаказ в США Samsung дарит бюджетный 50-дюймовый телевизор Crystal UHD стоимостью $397.
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