Ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge із Qualcomm Snapdragon X коштують від $135027.05.24
Samsung представила три нові ноутбуки з лінійки Galaxy Book4 Edge, які відрізняються сучасними характеристиками та потужними процесорами.
Всі три моделі Galaxy Book4 Edge мають 16 ГБ оперативної пам’яті, що є мінімальною вимогою використання функції ПК Copilot Plus. Також вони оснащені чотирма динаміками із підтримкою Dolby Atmos та Wi-Fi 7.
Модель з 14-дюймовим екраном оснащена 12-ядерним процесором Snapdragon X Elite із частотою 3,4 ГГц (до 4,0 ГГц на двох продуктивних ядрах). Пристрій має 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 1 ТБ.
Сенсорний AMOLED-дисплей з діагоналлю 14 дюймів підтримує частоту оновлення 120 Гц, роздільну здатність 2880 x 1800, яскравість до 500 ниток та технології HDR та VRR (120% DCI-P3). Ноутбук важить 1,16 кг і коштує від $1349,99. У комплекті є два порти USB 4 Type-C, HDMI 2.1 та комбінований аудіороз’єм.
Дві моделі з 16-дюймовими екранами доступні у двох варіантах: з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite (до 4,2 ГГц) та SSD на 1 ТБ за $1749,99, і з тими ж процесорними характеристиками, що й у 14-дюймової моделі SSD на 512 ГБ за $1449,99.
Крім двох портів USB 4 Type-C, HDMI 2.1 та комбінованого аудіороз’єму, ці моделі також оснащені USB 3.2 Type-A та слотом для карт microSD.
Обидва варіанти мають самі характеристики дисплея, але з більшою діагоналлю. Вони важать 1,55 кг.
Модель із 14-дюймовим екраном оснащена акумулятором ємністю 55,9 Втч, а моделі з 16-дюймовим екраном – акумулятором ємністю 61,8 Втч. За замовлення в США Samsung дарує бюджетний 50-дюймовий телевізор Crystal UHD вартістю $397.
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