Ноутбуки MSI с ИИ и без на Computex 202405.06.24
На выставке Computex 2024 компания MSI представила ряд новых устройств, включая модели на базе искусственного интеллекта. Вот основные новинки:
MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport
MSI продемонстрировала новый ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, который оснащён процессором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) и видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков. Особенности устройства включают:
- Процессор: Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake)
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 40
- Экран: Обновлённая OLED-панель с разрешением 4K
- Дизайн: элементы дизайна, вдохновлённые сотрудничеством с Mercedes-AMG Motorsport
- Аксессуары: Кобрендированный чехол для ноутбука, мышь и коврик для мыши
Серии MSI Prestige и Summit
MSI также представила новые бизнес-ноутбуки серии Prestige и Summit, ориентированные на повышение производительности с помощью искусственного интеллекта. Эти устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), обеспечивающими более 100 TOPS производительности ИИ. Среди них:
- Summit A16 AI+
- Prestige A16 AI+
- Creator A16 AI+
- Stealth A16 AI+
Эти модели поддерживают новейшие процессоры AMD Ryzen AI 300 серии, обеспечивая значительные улучшения в области ИИ.
Ключевые особенности новых ноутбуков:
- Процессоры: Intel Core Ultra (Lunar Lake) и AMD Ryzen AI 300 серии
- Производительность ИИ: Более 100 TOPS
- Применение ИИ: Ускорение вычислительных задач и улучшение производительности
Эти новинки подчеркивают стремление MSI интегрировать передовые технологии и инновации в свои устройства, предлагая пользователям улучшенные возможности для игр, бизнеса и творчества.
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