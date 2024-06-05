Ноутбуки MSI с ИИ и без на Computex 2024

На выставке Computex 2024 компания MSI представила ряд новых устройств, включая модели на базе искусственного интеллекта. Вот основные новинки:

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport

MSI продемонстрировала новый ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, который оснащён процессором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) и видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков. Особенности устройства включают:

Процессор : Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake)

: Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) Графика : NVIDIA GeForce RTX 40

: NVIDIA GeForce RTX 40 Экран : Обновлённая OLED-панель с разрешением 4K

: Обновлённая OLED-панель с разрешением 4K Дизайн : элементы дизайна, вдохновлённые сотрудничеством с Mercedes-AMG Motorsport

: элементы дизайна, вдохновлённые сотрудничеством с Mercedes-AMG Motorsport Аксессуары: Кобрендированный чехол для ноутбука, мышь и коврик для мыши

Серии MSI Prestige и Summit

MSI также представила новые бизнес-ноутбуки серии Prestige и Summit, ориентированные на повышение производительности с помощью искусственного интеллекта. Эти устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), обеспечивающими более 100 TOPS производительности ИИ. Среди них:

Summit A16 AI+

Prestige A16 AI+

Creator A16 AI+

Stealth A16 AI+

Эти модели поддерживают новейшие процессоры AMD Ryzen AI 300 серии, обеспечивая значительные улучшения в области ИИ.

Ключевые особенности новых ноутбуков:

Процессоры : Intel Core Ultra (Lunar Lake) и AMD Ryzen AI 300 серии

: Intel Core Ultra (Lunar Lake) и AMD Ryzen AI 300 серии Производительность ИИ : Более 100 TOPS

: Более 100 TOPS Применение ИИ: Ускорение вычислительных задач и улучшение производительности

Эти новинки подчеркивают стремление MSI интегрировать передовые технологии и инновации в свои устройства, предлагая пользователям улучшенные возможности для игр, бизнеса и творчества.