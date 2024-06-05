Ноутбуки MSI з ШІ та без на Computex 2024

На виставці Computex 2024 компанія MSI представила низку нових пристроїв, включаючи моделі на базі штучного інтелекту. Ось основні новинки:

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport

MSI продемонструвала новий ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, який оснащений процесором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) та відеокартою серії NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуків. Особливості пристрою включають:

Процесор : Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake)

: Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) Графіка : NVIDIA GeForce RTX 40

: NVIDIA GeForce RTX 40 Екран : Оновлена ​​панель OLED з роздільною здатністю 4K

: Оновлена ​​панель OLED з роздільною здатністю 4K Дизайн : елементи дизайну, натхненні співпрацею з Mercedes-AMG Motorsport

: елементи дизайну, натхненні співпрацею з Mercedes-AMG Motorsport Аксесуари: Кобрендований чохол для ноутбука, миша та килимок для миші

Серії MSI Prestige та Summit

MSI також представила нові бізнес-ноутбуки серії Prestige та Summit, орієнтовані на підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту. Ці пристрої оснащені процесорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), що забезпечують більш ніж 100 TOPS продуктивності ІІ. Серед них:

Summit A16 AI+

Prestige A16 AI+

Creator A16 AI+

Stealth A16 AI+

Ці моделі підтримують новітні процесори AMD Ryzen AI 300 серії, забезпечуючи значні покращення в області ІІ.

Ключові особливості нових ноутбуків:

Процесори : Intel Core Ultra (Lunar Lake) та AMD Ryzen AI 300 серії

: Intel Core Ultra (Lunar Lake) та AMD Ryzen AI 300 серії Продуктивність ІІ : Більше 100 TOPS

: Більше 100 TOPS Застосування ІІ: Прискорення обчислювальних завдань та покращення продуктивності

Ці новинки наголошують на прагненні MSI інтегрувати передові технології та інновації у свої пристрої, пропонуючи користувачам покращені можливості для ігор, бізнесу та творчості.