Ноутбуки Acer на Computex 2025: ИИ в игровых и рабочих ноутбуках23.05.25
На выставке Computex 2025 компания Acer представила широкий ассортимент новинок в разных категориях – от ноутбуков и настольных компьютеров до мониторов, планшетов и аксессуаров. В центре внимания – устройства с поддержкой Copilot+, новые игровые модели и профессиональные рабочие станции. Рассказываем подробнее о самых интересных разработках компании.
Модели серии Aspire AI
Новинки Acer доступны в вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов и построены на трех разных платформах — Intel, AMD и Snapdragon.
Модели Aspire 14 AI (A14-53M) и Aspire 16 AI (A16-52M) работают на базе Intel Core Ultra Series 2, в том числе процессора Core Ultra 7 258V. Используется встроенная графика Intel Arc, а экраны – OLED с разрешением WUXGA+, яркостью до 500 нит и покрытием 100% DCI-P3. Дисплеи сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Цены стартуют от €999.
Другая пара — Aspire 14 AI (A14-61M) и Aspire 16 AI (A16-61M) — оснащена новыми чипами AMD Ryzen AI 300, включая Ryzen AI 7 350. выполнение локальных ШИ-задач с минимальным энергопотреблением. Дисплеи – также OLED с сертификацией HDR TrueBlack 500, стоимость – от €999.
Наконец, модели Aspire 14 AI (A14-11M) и Aspire 16 AI (A16-11M) построены на платформе Snapdragon X. Они ориентированы на мобильность, онлайн-работу, стриминг и мультимед. В конфигурации – сенсорные дисплеи WUXGA, порты USB4, поддержка Wi-Fi 7, биометрические системы защиты и QHD IR-камера. Базовая цена – от €899.
Acer Swift X для контента
Два новых ноутбука серии Swift X, ориентированные на профессионалов и создателей контента. Swift X 14 AI и Swift X 14 сочетают компактный форм-фактор, мощное железо и расширенные возможности работы с искусственным интеллектом.
Обе модели получили 14,5-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 3K (2880×1800), охватом 100% DCI-P3 и сертификации VESA DisplayHDR TrueBlack. стеклом Corning Gorilla Glass и поддерживают стилусы MPP 2.5 с распознаванием наклона.
У Swift X 14 AI (SFX14-61G) установлены процессоры AMD Ryzen AI 9 365 с архитектурой Zen 5, а у Swift X 14 (SFX14-73G) — чипы Intel Core Ultra 9 28. Обе конфигурации подразумевают видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и SSD до 2 ТБ стандарта PCIe Gen 4. Стартовая цена обеих моделей составляет от €1799.
Игровые ноутбуки Predator и Helios с приставкой ИИ
Predator Triton 14 AI (PT14-52T) получил 14,5-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением WQXGA+ (2880×1800 пикселей) и частотой обновления 120 ГцВ8 NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и SSD до 2 ТВ. В комплекте поставляется стилус.
Acer Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) также имеет 14,5-дюймовый OLED-дисплей WQXGA+ (2.8K), работает на процессорах Intel Core Ultra 9 285H, поддерживает до 32 ГБ соответствует NVIDIA RTX 5070. Стоимость модели — от €1699.
Predator Orion 3000 (PO3-665) — это новый настольный ПК в 28-литровом корпусе с закалённым стеклом, металлической сеткой спереди и RGB-вентиляторами к Intel Cor2 D, твердотелый накопитель объемом до 2 ТБ, дополнительный жесткий диск на 2 ТБ и графику NVIDIA RTX 5070. Цена стартует с отметки €1099.
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