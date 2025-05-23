Ноутбуки Acer на Computex 2025: ШІ в ігрових та робочих ноутбуках23.05.25
На виставці Computex 2025 компанія Acer представила широкий асортимент новинок у різних категоріях – від ноутбуків та настільних комп’ютерів до моніторів, планшетів та аксесуарів. У центрі уваги – пристрої з підтримкою Copilot+, нові ігрові моделі та професійні робочі станції.
Моделі серії Aspire AI
Новинки Acer доступні у варіантах з діагоналлю 14 та 16 дюймів та побудовані на трьох різних платформах – Intel, AMD та Snapdragon.
Моделі Aspire 14 AI (A14-53M) та Aspire 16 AI (A16-52M) працюють на базі Intel Core Ultra Series 2, у тому числі процесора Core Ultra 7 258V. Використовується вбудована графіка Intel Arc, а екрани – OLED з роздільною здатністю WUXGA+, яскравістю до 500 ниток та покриттям 100% DCI-P3. Дисплеї сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ціни стартують від €999.
Інша пара – Aspire 14 AI (A14-61M) та Aspire 16 AI (A16-61M) – оснащена новими чіпами AMD Ryzen AI 300, включаючи Ryzen AI 7 350. виконання локальних ШІ-задач з мінімальним енергоспоживанням. Дисплеї – також OLED із сертифікацією HDR TrueBlack 500, вартість – від €999.
Нарешті, моделі Aspire 14 AI (A14-11M) та Aspire 16 AI (A16-11M) побудовані на платформі Snapdragon X. Вони орієнтовані на мобільність, онлайн-роботу, стрімінг та мультимед. У конфігурації – сенсорні дисплеї WUXGA, USB4 порти, підтримка Wi-Fi 7, біометричні системи захисту та QHD IR-камера. Базова ціна – від €899.
Acer Swift X для контента
Два нові ноутбуки серії Swift X, орієнтовані на професіоналів та творців контенту. Swift X 14 AI та Swift X 14 поєднують компактний форм-фактор, потужне залізо та розширені можливості роботи зі штучним інтелектом.
Обидві моделі отримали 14,5-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 3K (2880×1800), охопленням 100% DCI-P3 та сертифікацією VESA DisplayHDR TrueBlack. склом Corning Gorilla Glass і підтримують стілус MPP 2.5 з розпізнаванням нахилу.
У Swift X 14 AI (SFX14-61G) встановлені процесори AMD Ryzen AI 9 365 з архітектурою Zen 5, а у Swift X 14 (SFX14-73G) – чіпи Intel Core Ultra 9 28. Обидві конфігурації мають на увазі відеокарту NVIDIA Ge2 LPDDR5X оперативної пам’яті та SSD до 2 ТБ стандарту PCIe Gen 4. Стартова ціна обох моделей складає від €1799.
Ігрові ноутбуки Predator та Helios з приставкою ІІ
Predator Triton 14 AI (PT14-52T) отримав 14,5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800 пікселів) і частотою оновлення 120 ГцВ8 NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ ТВ. У комплекті постачається стілус.
Acer Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) також має 14,5-дюймовий OLED-дисплей WQXGA+ (2.8K), працює на процесорах Intel Core Ultra 9 285H, підтримує до 32 ГБ відповідає NVIDIA RTX 5070. Вартість моделі – від €16.
Predator Orion 3000 (PO3-665) – це новий настільний ПК в 28-літровому корпусі з загартованим склом, металевою сіткою спереду і RGB-вентиляторами до Intel Cor2 D, твердотілий накопичувач об’ємом до 2 ТБ, додатковий жорсткий диск на 2 ТБ і графіку NVID. €1099.
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