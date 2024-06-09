Ноутбук Spacetop G1 вместо дисплея получил дополненную реальность

Компания Sightful представила необычный ноутбук Spacetop G1. Устройство снаружи напоминает нижнюю часть обычного ноутбука с клавиатурой и тачпадом, которая дополнена подставкой.

Вместо второй части, где обычно находится экран – лишь декоративная крышка с держателем гарнитуры дополненной реальности. Для полноценной работы необходимы очки от Xreal, способные проектировать 100-дюймовый виртуальный дисплей.

Ноутбук работает на проприетарной операционной системе, позволяющей использовать возможности AR. Ноут Spacetop G1 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, два порта USB-C, автономность до 8 часов и поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карт и 5G. . Также есть 5-мегапиксельная камера для видеозвонков.

Что касается очков, они снабжены парой OLED-дисплеев с разрешением 1920×1080, частотой обновления 90 Гц и полем обзора 50 градусов, акустической системой мощностью 6 Вт и микрофонами.

Цена Spacetop G1 стартует от $1900. Новинку уже можно забронировать на официальном сайте, но официальные продажи начнутся позже в этом году.