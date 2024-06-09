Ноутбук Spacetop G1 вместо дисплея получил дополненную реальность09.06.24
Компания Sightful представила необычный ноутбук Spacetop G1. Устройство снаружи напоминает нижнюю часть обычного ноутбука с клавиатурой и тачпадом, которая дополнена подставкой.
Вместо второй части, где обычно находится экран – лишь декоративная крышка с держателем гарнитуры дополненной реальности. Для полноценной работы необходимы очки от Xreal, способные проектировать 100-дюймовый виртуальный дисплей.
Ноутбук работает на проприетарной операционной системе, позволяющей использовать возможности AR. Ноут Spacetop G1 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, два порта USB-C, автономность до 8 часов и поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карт и 5G. . Также есть 5-мегапиксельная камера для видеозвонков.
Что касается очков, они снабжены парой OLED-дисплеев с разрешением 1920×1080, частотой обновления 90 Гц и полем обзора 50 градусов, акустической системой мощностью 6 Вт и микрофонами.
Цена Spacetop G1 стартует от $1900. Новинку уже можно забронировать на официальном сайте, но официальные продажи начнутся позже в этом году.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Telegram не работает на всех платформах. Случился сбоймессенджер события в мире Телеграм
Причина сбоя в приложении Telegram пока не известна. Приложение не работает на всех платформах, будь то Android-смартфоны, iPhone или ноутбуки.
Ноутбук Spacetop G1 вместо дисплея получил дополненную реальностьдополненная реальность ноутбук
Ноутбук Spacetop G1 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, два порта USB-C, автономность до 8 часов и поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карт и 5G.