Ноутбук Spacetop G1 замість дисплея використовує доповнену реальність

Компанія Sightful презентувала незвичайний ноутбук Spacetop G1. Пристрій зовні нагадує нижню частину звичайного ноутбука з клавіатурою та тачпадом, яка доповнена підставкою.

Замість другої частини, де зазвичай розташований екран – лише декоративна кришка з утримувачем гарнітури доповненої реальності. Для повноцінної роботи необхідні AR-окуляри від Xreal, здатні проектувати 100-дюймовий віртуальний дисплей.

Ноутбук працює на пропрієтарній операційній системі, що дозволяє використовувати можливості AR. Ноут Spacetop G1 працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті, два порти USB-C, автономність до 8 годин та підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карток та 5G. Також є 5-мегапіксельна камера для відеодзвінків.

Що стосується окулярів, вони оснащені парою OLED-дисплеїв з дозволом 1920×1080, частотою оновлення 90 Гц і полем огляду 50 градусів, акустичною системою потужністю 6 Вт і мікрофонами.

Ціна Spacetop G1 стартує від $1900. Новинку вже можна забронювати на офіційному сайті, але офіційні продажі почнуться пізніше цього року.