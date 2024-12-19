Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro с процессорами Intel Lunar Lake имеет 25 часов автономной работы19.12.24
Samsung Galaxy Book 5 Pro был представлен как часть новой линейки ноутбуков компании, демонстрируя впечатляющую автономность и передовые характеристики. Это устройство ориентировано на тех, кто ценит высокую производительность, продолжительное время работы от батареи и качественный экран.
Samsung Galaxy Book 5 Pro получил AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, доступный в вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов. Хотя разрешение экрана официально не указано, вероятно, оно соответствует 2,8K, как у модели Galaxy Book 5 Pro 360.
Основные характеристики:
- Дисплей: AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, доступный в размерах 14 и 16 дюймов. Хотя разрешение официально не указано, оно, вероятно, соответствует 2,8K-панели, как у Galaxy Book 5 Pro 360.
- Процессор: Использует новейшие чипы Intel Lunar Lake, предположительно, Core Ultra 7 256V, обеспечивающие отличную производительность и энергоэффективность.
- Автономность: Невероятные 25 часов работы без подзарядки, что делает ноутбук подходящим для путешествий и длительной работы вне офиса.
- Аудио: Оснащён четырьмя динамиками, обеспечивающими качественное звучание.
Отличия от Galaxy Book 5 Pro 360:
- Не имеет 360-градусного шарнира, что делает его классическим ноутбуком, в отличие от модели-трансформера 360.
- Вероятно, предлагается по более доступной цене, сохраняя при этом основные функциональные преимущества.
Galaxy Book 5 Pro поступит в продажу в Южной Корее 2 января 2025 года, с последующим глобальным релизом.
Это устройство обещает стать мощным решением для пользователей, ищущих сочетание современного дизайна, высокой производительности и невероятной автономности.
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