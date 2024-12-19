Ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro з процесорами Intel Lunar Lake має 25 годин автономної роботи19.12.24
Samsung Galaxy Book 5 Pro був представлений як частина нової лінійки ноутбуків компанії, демонструючи вражаючу автономність та передові характеристики. Цей пристрій орієнтований на тих, хто цінує високу продуктивність, тривалий час роботи від батареї та якісний екран.
Samsung Galaxy Book 5 Pro отримав AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, доступний у варіантах з діагоналлю 14 та 16 дюймів. Хоча роздільна здатність екрану офіційно не вказана, ймовірно, він відповідає 2,8K, як у моделі Galaxy Book 5 Pro 360.
Основні характеристики:
- Дисплей: AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, доступний у розмірах 14 та 16 дюймів. Хоча дозвіл офіційно не вказано, він, ймовірно, відповідає 2,8 K-панелі, як Galaxy Book 5 Pro 360.
- Процесор: Використовує новітні чіпи Intel Lunar Lake, імовірно, Core Ultra 7 256V, що забезпечують відмінну продуктивність та енергоефективність.
- Автономність: Неймовірні 25 годин роботи без підзарядки, що робить ноутбук придатним для подорожей та тривалої роботи поза офісом.
- Аудіо: Оснащений чотирма динаміками, які забезпечують якісне звучання.
Відмінності від Galaxy Book 5 Pro 360:
- Не має 360-градусного шарніра, що робить його класичним ноутбуком, на відміну від моделі-трансформера 360.
- Вірогідно пропонується за більш доступною ціною, зберігаючи при цьому основні функціональні переваги.
Galaxy Book 5 Pro надійде у продаж у Південній Кореї 2 січня 2025 року, з наступним глобальним релізом.
Цей пристрій обіцяє стати потужним рішенням для користувачів, які шукають поєднання сучасного дизайну, високої продуктивності та неймовірної автономності.
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