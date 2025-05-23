Ноутбук Razer Blade 14 стал легче и тоньше, получив GeForce RTX 5060 и 5070

Razer анонсировала новое поколение своего 14-дюймового игрового ноутбука Blade 14. Как заявляет производитель, это наиболее компактная модель в линейке: по сравнению с предыдущей версией устройство стало на 11% тоньше и легче.

В 2025 году Blade 14 получил обновлённую аппаратную платформу, включая видеокарты NVIDIA RTX 5060 или 5070 и процессор AMD Ryzen 9 AI 365. Также ноутбук оснастили 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц.

Среди других характеристик — до 64 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объёмом до 2 ТБ и аккумулятор на 72 Вт·ч. Корпус включает два порта USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъём, слот для карт UHS-II microSD и порт питания.

Как и ранее, устройство поддерживает подсветку с возможностью настройки через Razer Chroma. Вес новинки составляет 1,63 кг. Blade 14 доступен в чёрном и белом цветовых вариантах.

Что касается стоимости, то модель с RTX 5060 оценена в $2299, а конфигурация с RTX 5070 — в $2699.