Ноутбук Razer Blade 14 стал легче и тоньше, получив GeForce RTX 5060 и 507023.05.25
Razer анонсировала новое поколение своего 14-дюймового игрового ноутбука Blade 14. Как заявляет производитель, это наиболее компактная модель в линейке: по сравнению с предыдущей версией устройство стало на 11% тоньше и легче.
В 2025 году Blade 14 получил обновлённую аппаратную платформу, включая видеокарты NVIDIA RTX 5060 или 5070 и процессор AMD Ryzen 9 AI 365. Также ноутбук оснастили 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц.
Среди других характеристик — до 64 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объёмом до 2 ТБ и аккумулятор на 72 Вт·ч. Корпус включает два порта USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъём, слот для карт UHS-II microSD и порт питания.
Как и ранее, устройство поддерживает подсветку с возможностью настройки через Razer Chroma. Вес новинки составляет 1,63 кг. Blade 14 доступен в чёрном и белом цветовых вариантах.
Что касается стоимости, то модель с RTX 5060 оценена в $2299, а конфигурация с RTX 5070 — в $2699.
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