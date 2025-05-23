Ноутбук Razer Blade 14 став легшим і тоншим, отримавши GeForce RTX 5060 і 507023.05.25
Razer анонсувала нове покоління свого 14-дюймового ігрового ноутбука Blade 14. Як заявляє виробник, це найбільш компактна модель у лінійці: порівняно з попередньою версією, пристрій став на 11% тоншим і легшим.
У 2025 році Blade 14 отримав оновлену апаратну платформу, включаючи відеокарти NVIDIA RTX 5060 або 5070 та процесор AMD Ryzen 9 AI 365. Також ноутбук оснастили 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 1.
Серед інших характеристик – до 64 ГБ оперативної пам’яті, SSD-накопичувач об’ємом до 2 ТБ та акумулятор на 72 Вт·год. Корпус включає два порти USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, комбінований аудіороз’єм, слот для карток UHS-II microSD і порт живлення.
Як і раніше, пристрій підтримує підсвічування з можливістю налаштування через Razer Chroma. Вага новинки складає 1,63 кг. Blade 14 доступний у чорному та білому кольорових варіантах.
Що стосується вартості, то модель з RTX 5060 оцінена в $2299, а конфігурація з RTX 5070 – в $2699.
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