Носимые устройства с Zepp OS получили функции на базе искусственного интеллекта

Компания Amazfit выпустила стабильную прошивку Zepp OS 3.5 после нескольких месяцев тестирования. Обновление уже начали распространять на смарт-часы Amazfit Cheetah Pro, Cheetah, T-Rex Ultra и Falcon.

Главным нововведением системы стал голосовой помощник Zepp Flow с функциями искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям узнавать рецепты, погоду и другую полезную информацию прямо с часов, а также запускать тренировки, устанавливать будильник и выполнять другие стандартные функции.

Zepp Flow впервые появится на Amazfit Balance в рамках обновления Zepp OS 3.5, предоставляя пользователям помощника с искусственным интеллектом, который может отвечать на запросы, связанные с данными о тренировках, погоде и многом другом.

Flow доступен только владельцам смартчасов Balance в США, Великобритании, Ирландии и Канаде, но 1 мая технология Large Language Model (LLM) распространится еще на 12 европейских стран (включая Францию ​​и Германию).