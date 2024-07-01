Носимые устройства с Zepp OS получили функции на базе искусственного интеллекта01.07.24
Компания Amazfit выпустила стабильную прошивку Zepp OS 3.5 после нескольких месяцев тестирования. Обновление уже начали распространять на смарт-часы Amazfit Cheetah Pro, Cheetah, T-Rex Ultra и Falcon.
Главным нововведением системы стал голосовой помощник Zepp Flow с функциями искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям узнавать рецепты, погоду и другую полезную информацию прямо с часов, а также запускать тренировки, устанавливать будильник и выполнять другие стандартные функции.
Zepp Flow впервые появится на Amazfit Balance в рамках обновления Zepp OS 3.5, предоставляя пользователям помощника с искусственным интеллектом, который может отвечать на запросы, связанные с данными о тренировках, погоде и многом другом.
Flow доступен только владельцам смартчасов Balance в США, Великобритании, Ирландии и Канаде, но 1 мая технология Large Language Model (LLM) распространится еще на 12 европейских стран (включая Францию и Германию).
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Носимые устройства с Zepp OS получили функции на базе искусственного интеллектаискусственный интеллект обновление операционная система умные часы
Главным нововведением системы Zepp OS стал голосовой помощник Zepp Flow с функциями искусственного интеллекта.
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