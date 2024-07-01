Смарт годинники з Zepp OS отримали функції на базі штучного інтелекту01.07.24
Компанія Amazfit випустила стабільну прошивку Zepp OS 3.5 після кількох місяців тестування. Оновлення вже почали поширювати на смарт-годинник Amazfit Cheetah Pro, Cheetah, T-Rex Ultra та Falcon.
Головним нововведенням системи став голосовий помічник Zepp Flow із функціями штучного інтелекту. Він дозволяє користувачам дізнаватися рецепти, погоду та іншу корисну інформацію прямо з годинника, а також запускати тренування, встановлювати будильник та виконувати інші стандартні функції.
Zepp Flow вперше з’явиться на Amazfit Balance в рамках оновлення Zepp OS 3.5, надаючи користувачам помічника зі штучним інтелектом, який може відповідати на запити, пов’язані з даними про тренування, погоду та багато іншого.
Flow доступний тільки власникам смартгодин Balance у США, Великій Британії, Ірландії та Канаді, але 1 травня технологія Large Language Model (LLM) пошириться ще на 12 європейських країн (включаючи Францію та Німеччину).
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