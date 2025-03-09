Nissan GT-R официально перестанет выпускаться. Только за первые 13 лет продано более 30 тысяч автомобилей

Японский автопроизводитель Nissan официально прекратил прием заказов на суперкар GT-R, что знаменует собой завершение его 18-летней истории.

GT-R (R35) постепенно исчезал с мировых рынков с 2021 года: сначала из-за новых норм шума его сняли с продажи в Европе, затем ужесточение стандартов безопасности закрыло ему путь в Австралию, а в Северной Америке производство завершилось еще в октябре 2023-го. Теперь пришла очередь и внутреннего рынка Японии — на сайте Nissan появилось сообщение о завершении приема заказов. Известно что по крайней мере с 2007 по 2020 года было продано более 30 тисяч автомобилей по всему миру. Более 8300 в Японии, 8100 в Европе, 12 тысяч в США и 1300 в Канаде.

Дебютировавший в 2007 году GT-R стал ответом Японии на американский Corvette. За годы выпуска модель сохранила узнаваемый облик и 3,8-литровый V6 с двумя турбинами, хотя мощность двигателя постепенно росла: с 471 л.с. в ранних версиях до 600 л.с. в топовом GT-R Nismo. В отличие от предшественников, выпускавшихся только для JDM и ограниченным тиражом поставлявшихся в Англию, имеет вариант как с правым, так и с левым рулем.

Преемник культового суперкара пока не представлен, однако в Nissan намекнули, что новый GT-R может появиться к 2030 году. Будет ли это электрокар, гибрид или машина с классическим ДВС — пока остается загадкой. В ближайшее время будет проанонсирована новая партия в 1500 экземпляров GT-R, и она станет последней для модели, появившейся в 2007 году.