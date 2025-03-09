Nissan GT-R офіційно перестануть випускати. Лише за перші 13 років продано понад 30 тисяч автомобілів

Японський автовиробник Nissan офіційно припинив прийом замовлень на суперкар GT-R, що означає завершення його 18-річної історії.

GT-R (R35) поступово зникав зі світових ринків з 2021 року: спочатку через нові норми шуму його зняли з продажу в Європі, потім посилення стандартів безпеки закрило йому шлях до Австралії, а в Північній Америці виробництво завершилося ще в жовтні 2023-го. Тепер настала черга і внутрішнього ринку Японії – на сайті Nissan з’явилося повідомлення про завершення прийому замовлень. Відомо що принаймні з 2007 до 2020 року було продано понад 30 тисяч автомобілів по всьому світу. Понад 8300 у Японії, 8100 у Європі, 12 тисяч у США та 1300 у Канаді.

GT-R, що дебютував у 2007 році, став відповіддю Японії на американський Corvette. За роки випуску модель зберегла відомий вигляд і 3,8-літровий V6 з двома турбінами, хоча потужність двигуна поступово зростала: з 471 л. у ранніх версіях до 600 л.с. в топовому GT-R Nismo. На відміну від попередників, що випускалися тільки для JDM і обмеженим тиражем, що поставлялися в Англію, має варіант як з правим, так і з лівим кермом.

Наступник культового суперкара поки не представлений, однак у Nissan натякнули, що новий GT-R може з’явитися до 2030 року. Чи це буде електрокар, гібрид чи машина з класичним ДВС — поки що залишається загадкою. Найближчим часом буде проанонсовано нову партію 1500 екземплярів GT-R, і вона стане останньою для моделі, що з’явилася в 2007 році.