Netflix собрала 95 млрд часов просмотров за первую половину 2025 года

Стриминговый гигант Netflix опубликовал статистику просмотров за первые шесть месяцев 2025 года. За цей період пользователи по всему миру провели более 95 миллиардов часов за просмотром контента на платформе. Для сравнения, обе половины 2024 года принесли по 94 миллиарда часов.

Самым просматриваемым фильмом стал комедийный боевик «Снова в деле» с Камерон Диаз и Джейми Фоксом — 165 миллионов часов. Среди сериалов лидирует криминальная драма «Юность», которая оказалась наиболее популярной шоу первого полугодия.

Что ещё смотрели больше всего

Сериал-феномен последних лет, «Игра в кальмара», продолжает привлекать внимание. Общая сумма просмотров всех сезонов превысила 230 миллионов часов. Второй и третий сезоны находятся на втором и третьем местах среди всех шоу сервиса за указанный период.

На фоне заявления Netflix о том, что более половины аудитории смотрит аниме, цифры первого полугодия это подтверждают:

«Наруто» — самый просматриваемый тайтл, 45 млн зрителей.

Новинка «Дни Сакамото» — второе место с 24 млн.

В списке также оказались классические фильмы от Studio Ghibli, в том числе «Унесённые призраками» и «Ходячий замок Хаула».

Netflix также отмечает, что около половины просмотров оригинального контента приходится на проекты, выпущенные в 2023 году и ранее. Среди них популярны такие сериалы, как «Оранжевый — хит сезона», «Озарк» и другие давние хиты сервиса.