Netflix зібрала 95 млрд годин переглядів за першу половину 2025 року

Стрімінговий гігант Netflix опублікував статистику переглядів за перші шість місяців 2025 року. За цей період користувачі по всьому світу провели понад 95 мільярдів годинників за переглядом контенту на платформі. Для порівняння, обидві половини 2024 року принесли по 94 мільярди годинників.

Найкращим фільмом став комедійний бойовик «Знову у справі» з Камерон Діаз і Джеймі Фоксом — 165 мільйонів годин. Серед серіалів лідирує кримінальна драма «Юність», яка виявилася найпопулярнішою в шоу першого півріччя.

Що ще дивилися найбільше

Серіал-феномен останніх років «Гра в кальмара» продовжує привертати увагу. Загальна сума переглядів усіх сезонів перевищила 230 мільйонів годинників. Другий та третій сезони знаходяться на другому та третьому місцях серед усіх шоу сервісу за вказаний період.

На тлі заяви Netflix про те, що більше половини аудиторії дивиться аніме, цифри першого півріччя це підтверджують:

«Наруто» — тайтл, що найбільше переглядається, 45 млн глядачів.

Новинка «Дні Сакамото» — друге місце з 24 млн.

У списку також опинилися класичні фільми від Studio Ghibli, у тому числі «Віднесені привидами» та «Ходячий замок Хаула».

Netflix також зазначає, що близько половини переглядів оригінального контенту посідає проекти, випущені в 2023 році і раніше. Серед них популярні такі серіали, як Помаранчевий – хіт сезону, Озарк та інші давні хіти сервісу.