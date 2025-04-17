Netflix добавила поиск фильмов и сериалов по примерному описанию17.04.25
Платформа Netflix начала ограниченное тестирование новой функции поиска, основанной на технологиях искусственного интеллекта компании OpenAI. Как сообщает агентство Bloomberg, на данном этапе инструмент доступен лишь части пользователей из Австралии и Новой Зеландии.
В отличие от стандартного поиска по именам актёров, названиям или жанрам, новая функция позволяет находить контент с помощью описаний, выраженных в форме обычной разговорной речи. Пользователи могут формулировать запросы, ориентируясь на настроение или общее впечатление, которое они ожидают получить от просмотра. Например, при вводе запроса «что-то грустное» система предложит сериалы и фильмы драматического характера. Такая возможность обеспечивается за счёт использования генеративного ИИ, что позволяет обойтись без традиционных ключевых слов и, как предполагается, облегчает процесс подбора материалов для просмотра.
Netflix и ранее применял технологии искусственного интеллекта для формирования персонализированных рекомендаций на основе истории просмотров. Сейчас компания продолжает изучать новые направления, в которых можно задействовать возможности ИИ.
Пока что доступ к экспериментальной функции имеют только владельцы устройств с операционной системой iOS. Информации о возможной поддержке Android пока не поступало. В ближайшем будущем Netflix планирует расширить географию тестирования, включая рынок США.
Кроме того, стриминговый сервис внедрил поддержку формата HDR10+, который позволяет улучшить визуальное восприятие видеоконтента за счёт использования динамических метаданных. Эта технология способствует более точной передаче деталей как в светлых, так и в тёмных участках изображения, а также обеспечивает повышенную насыщенность цветов и улучшенный контраст. Для просмотра материалов в формате HDR10+ потребуется устройство, совместимое с этой технологией, и наличие подписки уровня Netflix Premium.
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