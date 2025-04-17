Netflix додала пошук фільмів та серіалів за зразковим описом

Платформа Netflix розпочала обмежене тестування нової функції пошуку, що базується на технологіях штучного інтелекту компанії OpenAI. Як повідомляє агентство Bloomberg, на даному етапі інструмент доступний лише частині користувачів з Австралії та Нової Зеландії.

На відміну від стандартного пошуку за іменами акторів, назвами або жанрами, нова функція дозволяє знаходити контент за допомогою описів, виражених у формі звичайної розмовної мови. Користувачі можуть формулювати запити, орієнтуючись на настрій або загальне враження, яке вони очікують отримати від перегляду. Наприклад, під час введення запиту «щось сумне» система запропонує серіали та фільми драматичного характеру. Така можливість забезпечується рахунок використання генеративного ІІ, що дозволяє обійтися без традиційних ключових слів і, як передбачається, полегшує процес підбору матеріалів для перегляду.

Netflix і раніше застосовував технології штучного інтелекту формування персоналізованих рекомендацій з урахуванням історії переглядів. Зараз компанія продовжує вивчати нові напрямки, в яких можна задіяти можливості ШІ.

Поки що доступ до експериментальної функції мають лише власники пристроїв із операційною системою iOS. Інформації про можливу підтримку Android поки не надходило. Найближчим часом Netflix планує розширити географію тестування, включаючи ринок США.

Крім того, стрімінговий сервіс впровадив підтримку формату HDR10+, що дозволяє покращити візуальне сприйняття відеоконтенту за рахунок використання динамічних метаданих. Ця технологія сприяє більш точної передачі деталей як у світлих, так і темних ділянках зображення, а також забезпечує підвищену насиченість кольорів та покращений контраст. Для перегляду матеріалів у форматі HDR10+ потрібно пристрій, сумісний з цією технологією, та наявність передплати рівня Netflix Premium.