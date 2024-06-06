Недорогой смартфон Redmi 13 4G осснащается чипом MediaTek Helio G91 Ultra и камерой на 108 Мпикс

Xiaomi представила на глобальном рынке новый бюджетный смартфон под названием Redmi 13 4G, который является преемником модели Redmi 12 4G.

Смартфон оснащен 6.79-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана имеется отверстие для фронтальной камеры на 13 МП, а основная камера включает два сенсора, главный из которых имеет разрешение 108 Мпикс.

Redmi 13 4G работает на процессоре MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон поставляется с операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом HyperOS.

Он оснащен батареей емкостью 5030 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и имеет защиту IP53 от пыли и брызг.

Стоимость Redmi 13 4G составляет €199 за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, и €229 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.