Недорогой смартфон Redmi 13 4G осснащается чипом MediaTek Helio G91 Ultra и камерой на 108 Мпикс06.06.24
Xiaomi представила на глобальном рынке новый бюджетный смартфон под названием Redmi 13 4G, который является преемником модели Redmi 12 4G.
Смартфон оснащен 6.79-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана имеется отверстие для фронтальной камеры на 13 МП, а основная камера включает два сенсора, главный из которых имеет разрешение 108 Мпикс.
Redmi 13 4G работает на процессоре MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон поставляется с операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом HyperOS.
Он оснащен батареей емкостью 5030 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и имеет защиту IP53 от пыли и брызг.
Стоимость Redmi 13 4G составляет €199 за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, и €229 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
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Недорогой смартфон Redmi 13 4G осснащается чипом MediaTek Helio G91 Ultra и камерой на 108 МпиксRedmi Xiaomi смартфон
Redmi 13 4G оснащен батареей емкостью 5030 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и имеет защиту IP53 от пыли и брызг.
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