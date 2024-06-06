Недорогий смартфон Redmi 13 4G оснащується чіпом MediaTek Helio G91 Ultra та камерою на 108 Мпікс

Xiaomi представила на глобальному ринку новий бюджетний смартфон під назвою Redmi 13 4G, який є наступником моделі Redmi 12 4G.

Смартфон оснащений 6.79-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. У верхній частині екрана є отвір для фронтальної камери на 13 МП, а основна камера включає два сенсори, головний з яких має роздільну здатність 108 Мпікс.

Redmi 13 4G працює на процесорі MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон поставляється з операційною системою Android 14 та фірмовим інтерфейсом HyperOS.

Він оснащений батареєю ємністю 5030 мАг. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт і має захист IP53 від пилу та бризок.

Вартість Redmi 13 4G становить €199 за версію з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті, і €229 за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті.