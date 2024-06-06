Недорогий смартфон Redmi 13 4G оснащується чіпом MediaTek Helio G91 Ultra та камерою на 108 Мпікс06.06.24
Xiaomi представила на глобальному ринку новий бюджетний смартфон під назвою Redmi 13 4G, який є наступником моделі Redmi 12 4G.
Смартфон оснащений 6.79-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. У верхній частині екрана є отвір для фронтальної камери на 13 МП, а основна камера включає два сенсори, головний з яких має роздільну здатність 108 Мпікс.
Redmi 13 4G працює на процесорі MediaTek Helio G91 Ultra. Смартфон поставляється з операційною системою Android 14 та фірмовим інтерфейсом HyperOS.
Він оснащений батареєю ємністю 5030 мАг. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт і має захист IP53 від пилу та бризок.
Вартість Redmi 13 4G становить €199 за версію з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті, і €229 за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті.
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Недорогий смартфон Redmi 13 4G оснащується чіпом MediaTek Helio G91 Ultra та камерою на 108 МпіксRedmi Xiaomi смартфон
Redmi 13 4G оснащений батареєю ємністю 5030 мАг. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт і має захист IP53 від пилу та бризок.
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