Не прошло и 10 лет. В США запретили программное обеспечение и бизнес Касперского

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило о запрете Kaspersky Lab, Inc., американской дочерней компании российского производителя ПО, предоставлять антивирусное программное обеспечение и услуги кибербезопасности в Соединенных Штатах или для граждан США. Запрет распространяется на филиалы, дочерние и материнские компании Kaspersky Lab, Inc.

Это означает, что Касперский больше не сможет продавать свое программное обеспечение в США или предоставлять обновления для уже установленных программ. Полный список запрещенных операций доступен на сайте oicts.bis.gov/kaspersky. BIS также внесло AO Kaspersky Lab, OOO Kaspersky Group (Россия) и Kaspersky Labs Limited (Великобритания) в список организаций, связанных с российскими военными и разведывательными органами.

Решение о запрете было принято на основе длительного расследования, которое показало, что продолжение деятельности компании в США представляет угрозу национальной безопасности. Лицам и компаниям, использующим программное обеспечение Kaspersky, настоятельно рекомендуется перейти к другим поставщикам для защиты данных. Хотя юридических санкций для продолжающих использовать продукты Kaspersky не предусмотрено, они берут на себя все риски по кибербезопасности.

Чтобы минимизировать последствия для потребителей и компаний, Kaspersky разрешено продолжать определенные операции, включая обновление антивирусных сигнатур до 29 сентября 2024 года.

Ранее, в 2017 году, Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, требующую от федеральных ведомств прекратить использование продуктов Kaspersky. Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2018 финансовый год также запрещает использование Kaspersky в федеральных системах. В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США добавила Kaspersky в свой список оборудования и услуг, представляющих угрозу национальной безопасности.