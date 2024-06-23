Не минуло й 10 років. У США заборонили програмне забезпечення та бізнес Касперського

Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оголосило про заборону Kaspersky Lab, Inc., американської дочірньої компанії російського виробника ПЗ, надавати антивірусне програмне забезпечення та послуги кібербезпеки у Сполучених Штатах або для громадян США. Заборона поширюється на філії, дочірні та материнські компанії Kaspersky Lab, Inc.

Це означає, що Касперський більше не зможе продавати своє програмне забезпечення в США або надавати оновлення для вже встановлених програм. Повний список заборонених операцій можна отримати на сайті oicts.bis.gov/kaspersky. BIS також внесло AO Kaspersky Lab, OOO Kaspersky Group (Росія) та Kaspersky Labs Limited (Великобританія) до списку організацій, пов’язаних з російськими військовими та розвідувальними органами.

Рішення про заборону було ухвалено на основі тривалого розслідування, яке показало, що продовження діяльності компанії в США становить загрозу національній безпеці. Особам і компаніям, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, рекомендується перейти до інших постачальників для захисту даних. Хоча юридичних санкцій для продовжують використовувати продукти Kaspersky не передбачено, вони беруть на себе всі ризики щодо кібербезпеки.

Щоб мінімізувати наслідки для споживачів та компаній, Kaspersky дозволено продовжувати певні операції, включаючи оновлення антивірусних сигнатур до 29 вересня 2024 року.

Раніше, 2017 року, Міністерство внутрішньої безпеки США випустило директиву, яка вимагає від федеральних відомств припинити використання продуктів Kaspersky. Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2018 фінансовий рік також забороняє використання Касперського у федеральних системах. У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв’язку США додала Kaspersky до свого списку обладнання та послуг, що становлять загрозу національній безпеці.