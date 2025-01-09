На CES 2025 показали первый ноутбук Lenovo ThinkPad без трекпоинта

Lenovo представила новые ноутбуки ThinkPad X9 14 и X9 15 Aura Edition, которые впервые лишились знаменитого красного TrackPoint. Вместо привычного элемента управления устройства получили тактильный трекпад без отдельных кнопок.

История TrackPoint уходит в 1980-е годы, когда инженеры подсчитали, что пользователям требуется около 0,75 секунды для перемещения руки с клавиатуры к мышке. Этот метод ввода был запатентован IBM в 1996 году и десятилетиями оставался визитной карточкой линейки ThinkPad, даже после того как производство перешло к Lenovo. TrackPoint получил преданных поклонников, и пока неясно, планирует ли компания полностью отказаться от этой технологии или рассматривает изменения как экспериментальный шаг в дизайне.

Новинки выполнены в тонком корпусе, оснащены OLED-дисплеями с сенсорными и стандартными вариантами, а также работают на процессорах Intel Core Ultra. Они предназначены для бизнес-пользователей и поддерживают функции на базе Copilot+. Ноутбуки соответствуют стандартам прочности MIL-SPEC 810H, что гарантирует их устойчивость к внешним воздействиям в повседневной эксплуатации. Модели оборудованы портами Thunderbolt 4 с обеих сторон, HDMI 2.1 и аудиоразъемом 3,5 мм. Конфигурации предусматривают до 32 ГБ оперативной памяти DDR5x и накопители объемом до 2 ТБ на базе SSD.

Версии Aura Edition ориентированы на пользователей, которым важны функции искусственного интеллекта и продвинутая конфиденциальность. Устройства включают режимы Smart Modes, позволяющие минимизировать отвлекающие факторы во время работы или повысить уровень приватности. Продажи ThinkPad X9 14 Aura Edition стартуют в феврале 2025 года по цене от $1 399. Версия с 15-дюймовым экраном будет доступна по цене от $1 549.