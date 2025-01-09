06.01.25
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
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Kawa Mini 3

Kawa Mini 3 цікавий насамперед тим, що має дуже маленькі розміри, пропонуючи зйомку відео в 2К. Подивимося на що він годиться