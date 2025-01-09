На CES 2025 показали перший ноутбук Lenovo ThinkPad без трекпоінту09.01.25
Lenovo представила нові ноутбуки ThinkPad X9 14 і X9 15 Aura Edition, які вперше втратили знаменитий червоний TrackPoint. Замість звичного елемента керування пристрою, отримали тактильний трекпад без окремих кнопок.
Історія TrackPoint сягає 1980-х років, коли інженери підрахували, що користувачам потрібно близько 0,75 секунди для переміщення руки з клавіатури до мишки. Цей метод введення був запатентований IBM у 1996 році і десятиліттями залишався візитною карткою лінійки ThinkPad, навіть після того, як виробництво перейшло до Lenovo. TrackPoint отримав відданих шанувальників, і поки незрозуміло, чи планує компанія повністю відмовитися від цієї технології чи розглядає зміни як експериментальний крок у дизайні.
Новинки виконані в тонкому корпусі, оснащені OLED-дисплеями із сенсорними та стандартними варіантами, а також працюють на процесорах Intel Core Ultra. Вони призначені для користувачів бізнесу та підтримують функції на базі Copilot+. Ноутбуки відповідають стандартам міцності MIL-SPEC 810H, що гарантує їхню стійкість до зовнішніх впливів у повсякденній експлуатації. Моделі обладнані портами Thunderbolt 4 з обох боків, HDMI 2.1 та аудіороз’ємом 3,5 мм. Конфігурації передбачають до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5x та накопичувачі об’ємом до 2 ТБ на базі SSD.
Версії Aura Edition орієнтовані користувачів, яким важливі функції штучного інтелекту і просунута конфіденційність. Пристрої включають режими Smart Modes, що дозволяють мінімізувати фактори, що відволікають під час роботи або підвищити рівень приватності. Продаж ThinkPad X9 14 Aura Edition стартує в лютому 2025 року за ціною від $1 399. Версія з 15-дюймовим екраном буде доступна за ціною від $1 549.
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На CES 2025 показали перший ноутбук Lenovo ThinkPad без трекпоінту CES Lenovo ThinkPad історія ноутбук
Історія TrackPoint сягає 1980-х років, коли інженери підрахували, що користувачам потрібно близько 0,75 секунди для переміщення руки з клавіатури до мишки
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