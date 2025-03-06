MWC 2025: Samsung Flex Gaming — игровая портативная консоль складывающаяся пополам

На выставке MWC 2025 компания Samsung Display представила концепт Flex Gaming — портативную игровую консоль со сложенным OLED-дисплеем диагональю 7,2 дюйма.

Эта технология может проложить путь к появлению новой категории портативных консолей, которые благодаря гибкому экрану станут более компактными и удобными для переноски. Устройство получило классическую компоновку с джойстиками и кнопками с обеих сторон дисплея, а также клавиши «Домой» и «N». На нижней грани предусмотрен порт USB Type-C. Консоль состоит по принципу Galaxy Flip, что делает ее более удобной для хранения и транспортировки.

Пока что Samsung не раскрывает характеристики дисплея, такие как разрешение, частота обновления или яркость, но можно предположить, что они будут похожи на параметры сложных смартфонов компании.

Ожидается, что интерес к этой технологии могут проявить и другие производители, такие как Asus и Lenovo. Однако стоимость подобных устройств, вероятно, будет достаточно высокой.

Ранее на мероприятии Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung впервые публично показала очки расширенной реальности, разрабатываемые под кодовым названием Project Moohan. Это устройство, созданное совместно с Google, работает на базе специально разработанной операционной системы Android XR.

Гарнитура Project Moohan поддерживает как полное погружение в виртуальную реальность, так и смешанный режим, в котором дополнительная информация накладывается на изображение реального мира. Эти возможности делают устройство универсальным инструментом для работы, развлечений и повседневного использования.

Одной из ключевых особенностей гарнитуры станет использование искусственного интеллекта Gemini, который улучшает пользовательский опыт, адаптируясь к индивидуальным потребностям.

Хотя Samsung не раскрыла официальные параметры устройства, инсайдеры сообщают, что Project Moohan может быть оснащена чипом Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, шестиядерным процессором с графическим модулем Adreno и возможностью обработки данных с 12 камер. Гарнитура также может получить 16 ГБ оперативной памяти, поддержку Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Изначально Samsung планирует предоставить Project Moohan разработчикам, чтобы стимулировать создание контента и приложений. После этого устройство станет доступно для потребителей, хотя точные сроки выхода пока не объявлены.

Project Moohan рассматривается как прямой конкурент гарнитуре Apple Vision Pro. Хотя Apple не добилась полного успеха с этим продуктом, его запуск вызвал оживление на рынке XR-устройств, и Samsung намерена укрепить свои позиции в этом сегменте. Детали относительно цены и доступности гарнитуры станут известны позже.