MWC 2025: Samsung Flex Gaming – ігрова портативна консоль, що складається навпіл

На виставці MWC 2025 компанія Samsung Display представила концепт Flex Gaming – портативну ігрову консоль зі складеним OLED-дисплеєм діагоналлю 7,2 дюйми.

Ця технологія може прокласти шлях до появи нової категорії портативних консолей, які завдяки гнучкому екрану стануть більш компактними та зручними для перенесення. Пристрій отримав класичне компонування з джойстиками та кнопками з обох боків дисплея, а також клавіші “Додому” та “N”. На нижній межі передбачено порт USB Type-C. Консоль складається за принципом Galaxy Flip, що робить її зручнішою для зберігання та транспортування.

Поки Samsung не розкриває характеристики дисплея, такі як роздільна здатність, частота оновлення або яскравість, але можна припустити, що вони будуть схожі на параметри складних смартфонів компанії.

Очікується, що інтерес до цієї технології можуть виявити й інші виробники, такі як Asus та Lenovo. Однак вартість таких пристроїв, ймовірно, буде досить високою.

Раніше на заході Galaxy Unpacked 2025 компанія Samsung вперше публічно показала окуляри розширеної реальності, які розробляються під кодовою назвою Project Moohan. Цей пристрій, створений спільно з Google, працює на базі спеціально розробленої операційної системи Android XR.

Гарнітура Project Moohan підтримує повне занурення у віртуальну реальність, так і змішаний режим, в якому додаткова інформація накладається на зображення реального світу. Ці можливості роблять пристрій універсальним інструментом для роботи, розваг та повсякденного використання.

Однією з ключових особливостей гарнітури стане використання штучного інтелекту Gemini, який покращує досвід користувача, адаптуючись до індивідуальних потреб.

Хоча Samsung не розкрила офіційні параметри пристрою, інсайдери повідомляють, що Project Moohan може бути оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, шестиядерним процесором із графічним модулем Adreno та можливістю обробки даних із 12 камер. Гарнітура також може отримати 16 ГБ оперативної пам’яті, підтримку Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 7.

Спочатку Samsung планує надати Project Moohan розробникам, щоб стимулювати створення контенту та додатків. Після цього пристрій стане доступним для споживачів, хоча точних термінів виходу поки не оголошено.

Project Moohan розглядається як прямий конкурент гарнітурі Apple Vision Pro. Хоча Apple не досягла повного успіху з цим продуктом, його запуск викликав пожвавлення на ринку XR-пристроїв, і Samsung має намір зміцнити свої позиції в цьому сегменті. Деталі щодо ціни та доступності гарнітури стануть відомі пізніше.