MSI показала комплектующие и периферию в стиле игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl10.10.24
Micro-Star International (MSI) официально представила линейку продуктов, созданную в сотрудничестве с украинской студией GSC Game World. Серия посвящена игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и включает в себя:
- Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition
- Беспроводная мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless
- Клавиатура Vigor GK41
- Контроллер Force Pro Wireless
Первым продуктом серии стала видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition. Она имеет уникальный дизайн системы охлаждения, но конструктивно не отличается от стандартной версии Gaming Slim. Видеокарта работает на boost-частоте 2610 МГц и потребляет до 285 Вт энергии. Для подключения дополнительного питания используется 12+4-контактный разъём.
Эта видеокарта уже доступна для покупки в украинских магазинах-партнёрах MSI, таких как CompX, Brain, Telemart и Artline, по рекомендованной цене 45 899 гривен.
Как отметила пресс-служба компании, после нескольких месяцев работы с GSC Game World MSI готовится выпустить эксклюзивную и лимитированную линейку устройств. Судя по тизеру, первым продуктом в этой серии станет видеокарта.
Контроллер для Xbox имеет три режима соединения – беспроводное 2,4 ГГц для ПК, 5.2 Bluetooth для устройств Android и проводное для Xbox Series X|S, Xbox One и X. Триггеры на основе эффекта Холла имеют три глубины погружения. Вместе с тем он имеет настраиваемые аксессуары, включая 1,8-миллиметровые джойстики, сменные магнитные верхние крышки и D-пады.
Беспроводная мышь весит 74 г обеспечивает до 80 часов работы от одного заряда. Она также оснащена сенсором PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 DPI и имеет док-станцию для зарядки в комплекте.
Клавиатура VIGOR GK41, оснащенная механическими переключателями Kailh Red, имеет горячие клавиши быстрых настроек и белую светодиодную подсветку.
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