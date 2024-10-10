07.10.24

Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт

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Baseus 20k mah 22w double

Почти сразу после теста двух павербанок Baseus на 20 000 мАч мощностью 20 Вт, мы получили доступ к модели 22 Вт. Различий больше чем кажется