MSI показала комплектуючі та периферію у стилі гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl10.10.24
Micro-Star International (MSI) офіційно представила лінійку продуктів, створену у співпраці з українською студією GSC Game World. Серія присвячена грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl і включає:
- Відеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition
- Бездротова миша Clutch GM41 Lightweight Wireless
- Клавіатура Vigor GK41
- Контролер Force Pro Wireless
Першим продуктом серії стала відеокарта MSI GeForce RTX 4070 Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition. Він має унікальний дизайн системи охолодження, але конструктивно не відрізняється від стандартної версії Gaming Slim. Відеокарта працює на boost-частоті 2610 МГц та споживає до 285 Вт енергії. Для підключення додаткового живлення використовується 12+4-контактний роз’єм.
Ця відеокарта вже доступна для покупки в українських магазинах-партнерах MSI, таких як CompX, Brain, Telemart та Artline за рекомендованою ціною 45 899 гривень.
Як зазначила прес-служба компанії, після кількох місяців роботи з GSC Game World MSI готується випустити ексклюзивну та лімітовану лінійку пристроїв. Судячи з тизера, першим продуктом у цій серії стане відеокарта.
Контролер для Xbox має три режими з’єднання – бездротове 2,4 ГГц для ПК, 5.2 Bluetooth для пристроїв Android та провідне для Xbox Series X|S, Xbox One та X. Тригери на основі ефекту Холла мають три глибини занурення. Разом з тим він має аксесуари, що налаштовуються, включаючи 1,8-міліметрові джойстики, змінні магнітні верхні кришки і D-пади.
Бездротова миша важить 74 г. забезпечує до 80 годин роботи від одного заряду. Вона також оснащена сенсором PixArt PAW-3370 з роздільною здатністю до 20 000 DPI і має док-станцію для заряджання в комплекті.
Клавіатура VIGOR GK41, оснащена механічними перемикачами Kailh Red, має гарячі клавіші швидких налаштувань і біле світлодіодне підсвічування.
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