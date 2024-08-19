MSI Aegis S и Trident RS — игровые ПК на базе систем Intel и AMD

MSI анонсировала две новые серии игровых настольных ПК — Aegis S и Trident RS. В серию Aegis S входят модели с процессорами Intel, начиная с 11-го и заканчивая 14-м поколением, с различными конфигурациями от базовых до высокопроизводительных. Цены варьируются от $517 за модель с i5-11400F и RTX 3050 до $3768 за топовую версию с i9-14900KF и RTX 4090D. Все модели оснащены системой водяного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5G Ethernet и трехлетней гарантией с обслуживанием на месте.

Серия компьютеров MSI Trident RS ориентирована на пользователей с разными потребностями и включает конфигурации с процессорами как AMD, так и Intel. AMD-варианты начинаются с Ryzen 5 9600X за $698 и доходят до Ryzen 9 9900X с RTX 4080S за $2652. Оптимальным вариантом является Ryzen 7 9700X с RTX 4070Ti S за $1844. Конфигурации на базе Intel включают i5-12600KF с RTX 4060Ti за $1130 и i7-14700KF с RTX 4070S за $1982.

Ранее MSI анонсировала новый игровой монитор MAG с модельным номером 271QPX QD-OLED E2. Устройство оснащено 27-дюймовым дисплеем с матрицей QD-OLED и разрешением 2560×1440 пикселей (WQHD).

Монитор обладает высокой частотой обновления изображения в 240 Гц и очень быстрым временем отклика 0.03 мс, что делает его идеальным для игровых сценариев с высокой динамикой. В комплектации также присутствуют порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Последний поддерживает режим DisplayPort Alt Mode и способен обеспечивать передачу данных и зарядку до 15 Вт.

К сожалению, пока нет информации о точной дате выхода новинки на рынок, однако известно, что она будет стоить около $699.