MSI Aegis S та Trident RS – ігрові ПК на базі систем Intel та AMD19.08.24
MSI анонсувала дві нові серії ігрових настільних ПК – Aegis S та Trident RS. У серію Aegis S входять моделі з процесорами Intel, починаючи з 11-го і до 14-го покоління, з різними конфігураціями від базових до високопродуктивних. Ціни варіюються від $517 за модель з i5-11400F та RTX 3050 до $3768 за топову версію з i9-14900KF та RTX 4090D. Всі моделі оснащені системою водяного охолодження, підтримкою Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5G Ethernet та трирічною гарантією з обслуговування на місці.
Серія комп’ютерів MSI Trident RS орієнтована на користувачів з різними потребами та включає конфігурації з процесорами як AMD, так і Intel. AMD-варіанти починаються з Ryzen 5 9600X за $698 і сягають Ryzen 9 9900X з RTX 4080S за $2652. Оптимальним варіантом є Ryzen 7 9700X із RTX 4070Ti S за $1844. Конфігурації на базі Intel включають i5-12600KF з RTX 4060Ti за $1130 та i7-14700KF з RTX 4070S за $1982.
Раніше MSI анонсувала новий ігровий монітор MAG із модельним номером 271QPX QD-OLED E2. Пристрій оснащений 27-дюймовим дисплеєм з матрицею QD-OLED та роздільною здатністю 2560×1440 пікселів (WQHD).
Монітор має високу частоту оновлення зображення в 240 Гц і дуже швидким часом відгуку 0.03 мс, що робить його ідеальним для ігрових сценаріїв з високою динамікою. У комплектації також є порти HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB Type-C. Останній підтримує режим DisplayPort Alt Mode та здатний забезпечувати передачу даних та зарядку до 15 Вт.
На жаль, поки що немає інформації про точну дату виходу новинки на ринок, проте відомо, що вона коштуватиме близько $699.
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