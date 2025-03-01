Мотоцикл MTT 420RR с вертолетным двигателем Rolls-Royce стоит $275 00001.03.25
MTT 420RR остаётся самым экзотическим серийным мотоциклом в мире. В 2025 году исполняется 25 лет с момента выхода первой модели с газотурбинным двигателем, и компания MTT выпустила юбилейную версию MTT 420RR 25th Anniversary Edition.
Мотоцикл оснащён двигателем Rolls-Royce Allison 250-C20B, который развивает 420 л.с. при 52 000 об/мин и выдаёт 678 Нм крутящего момента при 2 000 об/мин. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 439 км/ч, хотя реальные возможности упираются в двухступенчатую коробку передач и отсутствие шин, способных выдержать такие нагрузки. Задняя шина Pirelli 200/50-ZR17 рассчитана на скорости выше 270 км/ч, но точных пределов её возможностей не указано.
Разгон от 0 до 365 км/ч занимает 15 секунд, а при полной нагрузке двигатель расходует около 78 литров топлива на 100 км. Бак объёмом 34 литра обеспечивает запас хода в 50-60 км. В конструкции использованы авиационные технологии: алюминиевая рама и углеродный обтекатель позволили удержать сухую массу на уровне 227 кг.
Подвеска включает 55-мм перевёрнутую вилку спереди и регулируемый моноамортизатор Öhlins сзади. Тормозная система Brembo оснащена двумя 320-мм дисковыми тормозами с четырёхпоршневыми суппортами спереди и одним таким же диском сзади.
Всего будет выпущено 5 экземпляров MTT 420RR 25th Anniversary Edition по цене 275 000 долларов. В США этот мотоцикл можно использовать на дорогах общего пользования, а в Европе — только с «красной» регистрацией для тестовых транспортных средств.
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Мотоцикл MTT 420RR с вертолетным двигателем Rolls-Royce стоит $275 000 транспорт
Всего будет выпущено 5 экземпляров MTT 420RR 25th Anniversary Edition по цене 275 000 долларов. В США этот мотоцикл можно использовать на дорогах общего пользования
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