Мотоцикл MTT 420RR з вертолітним двигуном Rolls-Royce коштує $275 00001.03.25
MTT 420RR залишається найекзотичнішим серійним мотоциклом у світі. У 2025 році виповнюється 25 років з моменту виходу першої моделі з газотурбінним двигуном і компанія MTT випустила ювілейну версію MTT 420RR 25th Anniversary Edition.
Мотоцикл оснащений двигуном Rolls-Royce Allison 250-C20B, який розвиває 420 л. при 52 000 об/хв і видає 678 Нм моменту, що крутить, при 2 000 об/хв. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 439 км/год, хоча реальні можливості упираються в двоступінчасту коробку передач і відсутність шин, здатних витримати такі навантаження. Задня шина Pirelli 200/50-ZR17 розрахована на швидкості вище 270 км/год, але точних меж її можливостей не вказано.
Розгін від 0 до 365 км/год займає 15 секунд, а за повного навантаження двигун витрачає близько 78 літрів палива на 100 км. Бак об’ємом 34 літри забезпечує запас ходу 50-60 км. У конструкції використані авіаційні технології: алюмінієва рама та вуглецевий обтічник дозволили утримати суху масу на рівні 227 кг.
Підвіска включає 55-мм перевернуту вилку спереду та регульований моноамортизатор Öhlins ззаду. Гальмівна система Brembo оснащена двома 320-мм дисковими гальмами з чотирьохпоршневими супортами спереду і одним диском ззаду.
Усього буде випущено 5 екземплярів MTT 420RR 25th Anniversary Edition за ціною 275 000 доларів. У США цей мотоцикл можна використовувати на дорогах загального користування, а в Європі лише з «червоною» реєстрацією для тестових транспортних засобів.
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Мотоцикл MTT 420RR з вертолітним двигуном Rolls-Royce коштує $275 000 транспорт
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