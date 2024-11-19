Mophie выпустила зарядную тройную станцию ​​для iPhone, Apple Watch и AirPods

Компания Mophie представила новое зарядное устройство, которое позволяет заряжать сразу три устройства от Apple. Модель под названием Mophie 3-in-1 Travel Charger предназначена для индукционной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods.

Зарядное устройство оснащено тремя поверхностями для зарядки. Одна из них поддерживает Qi2 и MagSafe для iPhone, позволяя заряжать смартфон как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что делает его совместимым с режимом StandBy. Мощность зарядки для iPhone составляет 15 Вт. Для Apple Watch предусмотрена поверхность мощностью до 7,5 Вт, а для AirPods — 5 Вт.

Кроме того, в комплекте с устройством идет адаптер мощностью 40 Вт. Стоимость Mophie 3-in-1 Travel Charger составляет $150, и оно уже доступно для покупки на официальном сайте Apple.