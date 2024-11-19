Mophie випустила зарядну потрійну станцію для iPhone, Apple Watch та AirPods

Компанія Mophie представила новий зарядний пристрій, який дозволяє заряджати одразу три пристрої від Apple. Модель під назвою Mophie 3-in-1 Travel Charger призначена для індукційної зарядки iPhone, Apple Watch та AirPods.

Зарядний пристрій оснащений трьома зарядними поверхнями. Одна з них підтримує Qi2 та MagSafe для iPhone, дозволяючи заряджати смартфон як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні, що робить його сумісним із режимом StandBy. Потужність заряджання для iPhone становить 15 Вт. Для Apple Watch передбачена поверхня потужністю до 7,5 Вт, а для AirPods – 5 Вт.

Крім того, в комплекті з пристроєм іде адаптер потужністю 40 Вт. Вартість Mophie 3-in-1 Travel Charger складає $150, і воно вже доступне для покупки на офіційному сайті Apple.