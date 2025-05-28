Монитор ViewSonic XG273 оснащен OLED матрицей 4K с 240 Гц и откликом 0,03 мс

Начались продажи нового OLED-монитора ViewSonic XG273-4K-OLED, представленного как решение для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Устройство оснащено 26,5-дюймовой панелью формата QD-OLED от Samsung Display с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

Стоимость новинки на старте составляет около 900 долларов США. Среди технических особенностей монитора ViewSonic XG273 — расширенное цветовое покрытие: заявлено 99% пространства DCI-P3, 98% AdobeRGB и полное покрытие sRGB. Заводская цветокалибровка с показателем Delta E менее единицы и 10-битная глубина цвета позволяют рассчитывать на точную передачу оттенков. Задержка отклика 0,03 мс и наличие сертификата VESA ClearMR 13000 ориентируют модель на динамичные сцены без размытия.

В арсенале интерфейсов — два порта DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, а также USB-C с возможностью подачи питания до 100 Вт, что может быть полезно при подключении ноутбуков. Технологии адаптивной синхронизации FreeSync и G-Sync обеспечивают стабильное отображение без разрывов.

Дополнительные игровые опции вроде Cat Vision, Eagle Eye и Night Vision направлены на улучшение видимости в затемнённых участках изображения.

Монитор также оснащён RGB-подсветкой, встроенными динамиками мощностью по 3 Вт и эргономичной подставкой с поддержкой регулировки по высоте, углу наклона, вращению и повороту. Функции PIP и PBP позволяют одновременно работать с несколькими источниками сигнала.

Охлаждение реализовано без вентиляторов — используется система на основе графена и алюминиевого радиатора. Для снижения утомляемости глаз предусмотрены режим DC Dimming и аппаратный фильтр синего света.

Ранее компания также представила портативный проектор ViewSonic M1 Max с поддержкой Google TV, рассчитанный на создание домашнего кинозала в любом помещении.