Монітор ViewSonic XG273 оснащений OLED матрицею 4K з 240 Гц та відгуком 0,03 мс28.05.25
Розпочався продаж нового OLED-монітора ViewSonic XG273-4K-OLED, представленого як рішення для геймерів і професіоналів, що працюють з графікою. Пристрій оснащений 26,5-дюймовою панеллю QD-OLED від Samsung Display з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів і частотою оновлення 240 Гц.
Вартість новинки на старті складає близько 900 доларів США. Серед технічних особливостей монітора ViewSonic XG273 – розширене покриття кольорів: заявлено 99% простору DCI-P3, 98% AdobeRGB і повне покриття sRGB. Заводська квіткалібрування з показником Delta E менше одиниці та 10-бітна глибина кольору дозволяють розраховувати на точну передачу відтінків. Затримка відгуку 0,03 мс та наявність сертифіката VESA ClearMR 13000 орієнтують модель на динамічні сцени без розмиття.
В арсеналі інтерфейсів два порти DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, а також USB-C з можливістю подачі живлення до 100 Вт, що може бути корисно при підключенні ноутбуків. Технології адаптивної синхронізації FreeSync та G-Sync забезпечують стабільне відображення без розривів. Додаткові ігрові опції на кшталт Cat Vision, Eagle Eye та Night Vision спрямовані на покращення видимості у затемнених ділянках зображення.
Монітор також оснащений RGB-підсвічуванням, вбудованими динаміками потужністю по 3 Вт та ергономічною підставкою з підтримкою регулювання по висоті, куту нахилу, обертання та повороту. Функції PIP та PBP дозволяють одночасно працювати з кількома джерелами сигналу.
Охолодження реалізовано без вентиляторів – використовується система на основі графену та алюмінієвого радіатора. Для зниження стомлюваності очей передбачено режим DC Dimming та апаратний фільтр синього світла. Раніше компанія також представила портативний проектор ViewSonic M1 Max з підтримкою Google TV, розрахований на створення домашнього кінотеатру в будь-якому приміщенні.
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Монітор ViewSonic XG273 оснащений OLED матрицею 4K з 240 Гц та відгуком 0,03 мс OLED ViewSonic монiтор
Серед технічних особливостей монітора ViewSonic XG273 – розширене покриття кольорів: заявлено 99% простору DCI-P3, 98% AdobeRGB і повне покриття sRGB
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