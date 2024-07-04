Монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 диагональю 27″ с матрицей 2K Fast IPS и частотой обновления 240 Гц

Компания ViewSonic расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив новую модель VX2781-2K-PRO-6.

Этот 27-дюймовый монитор предлагает четкое и динамичное изображение, что делает его идеальным для геймеров и других пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном дисплее.

Монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 пока доступен только в Китае по цене 1594 юаня ($219). Дата выпуска на других рынках еще не объявлена.

Характеристики:

27-дюймовая панель Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 пикселей

Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс GTG

Поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync

96% DCI-P3, 100% sRGB и 90% Adobe RGB цветовые гаммы

10-битная глубина цвета

Технология DisplayHDR 400

Элегантный дизайн с трехсторонней безрамочной конструкцией

Эргономичная подставка с регулировкой наклона, высоты и поворота

Настенное крепление VESA

Два порта HDMI 2.0, один порт DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм

Технологии для уменьшения напряжения глаз, такие как режим с низким синим светом, без мерцания и постоянного тока