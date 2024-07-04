Монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 диагональю 27″ с матрицей 2K Fast IPS и частотой обновления 240 Гц04.07.24
Компания ViewSonic расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив новую модель VX2781-2K-PRO-6.
Этот 27-дюймовый монитор предлагает четкое и динамичное изображение, что делает его идеальным для геймеров и других пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном дисплее.
Монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 пока доступен только в Китае по цене 1594 юаня ($219). Дата выпуска на других рынках еще не объявлена.
Характеристики:
- 27-дюймовая панель Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 пикселей
- Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс GTG
- Поддержка AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync
- 96% DCI-P3, 100% sRGB и 90% Adobe RGB цветовые гаммы
- 10-битная глубина цвета
- Технология DisplayHDR 400
- Элегантный дизайн с трехсторонней безрамочной конструкцией
- Эргономичная подставка с регулировкой наклона, высоты и поворота
- Настенное крепление VESA
- Два порта HDMI 2.0, один порт DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм
- Технологии для уменьшения напряжения глаз, такие как режим с низким синим светом, без мерцания и постоянного тока
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