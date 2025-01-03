Монитор MSI MPG 325CQRXF имеет частоту обновления изображения 280 Гц

MSI представила игровой монитор MPG 325CQRXF серии Performance Gaming. Новинка оснащена изогнутой VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма, радиусом кривизны 1000R и разрешением 2560×1440 пикселей. Частота обновления достигает 280 Гц, а минимальное время отклика составляет 0,5 мс (GtG).

Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, обеспечивая высокое качество изображения. Он поддерживает 96% DCI-P3 и 127% sRGB, а технология Adaptive-Sync устраняет разрывы кадров в динамичных играх.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C с Power Delivery, два USB 2.0 Type-A и разъем для наушников. Устройство весит 8,1 кг и комплектуется эргономичной подставкой. Дата начала продаж и стоимость MPG 325CQRXF пока не объявлены.

MSI анонсировала новый игровой монитор MAG 255PXF с 25-дюймовым Full HD дисплеем (1920 × 1080). Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц, которую можно разогнать до 300 Гц, что обеспечит плавный игровой процесс. Время отклика всего 0,5 мс позволяет минимизировать размытие и артефакты при быстром движении.

MAG 255PXF оснащен панелью Rapid IPS с технологией AdaptiveSync, которая предотвращает разрывы экрана, а также поддерживает HDR для улучшенной яркости и контрастности изображения. Монитор имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и выход для наушников. Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту, а безрамочный дизайн идеально подходит для мультимониторных систем.