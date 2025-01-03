Монітор MSI MPG 325CQRXF має частоту оновлення зображення 280 Гц03.01.25
MSI представила ігровий монітор MPG 325CQRXF серії Performance Gaming. Новинка оснащена вигнутою VA-панеллю з діагоналлю 31,5 дюйма, радіусом кривизни 1000R та роздільною здатністю 2560×1440 пікселів. Частота оновлення досягає 280 Гц, а мінімальний час відгуку становить 0,5 мс (GtG).
Монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 400 забезпечуючи високу якість зображення. Він підтримує 96% DCI-P3 та 127% sRGB, а технологія Adaptive-Sync усуває розриви кадрів у динамічних іграх.
Для підключення передбачено два порти HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C з Power Delivery, два USB 2.0 Type-A та роз’єм для навушників. Пристрій важить 8,1 кг та комплектується ергономічною підставкою. Дата початку продажу та вартість MPG 325CQRXF поки не оголошені.
MSI анонсувала новий ігровий монітор MAG 255PXF з 25-дюймовим Full HD дисплеєм (1920×1080). Монітор підтримує частоту поновлення 180 Гц, яку можна розігнати до 300 Гц, що забезпечить плавний ігровий процес. Час відгуку всього 0,5 мс дозволяє мінімізувати розмиття та артефакти при швидкому русі.
MAG 255PXF оснащений панеллю Rapid IPS з технологією AdaptiveSync, яка запобігає розривам екрану, а також підтримує HDR для покращення яскравості та контрастності зображення. Монітор має два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 та вихід для навушників. Підставка регулюється за висотою, нахилом та поворотом, а безрамковий дизайн ідеально підходить для мультимоніторних систем.
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