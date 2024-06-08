Монітор Modos Paper на базі чорнила E-ink знижує втому очей

Стартап Modos Tech анонсував на платформі Crowd Supply дисплей E-ink Modos Paper Monitor з відкритим вихідним кодом та набором для розробки, призначений для користувачів, які бажають використовувати власний дисплей E-ink із контролером Modos.

Цей проект ініційований Олександром Сото, який розпочав його розробку у лютому 2021 року, прагнучи подолати втому очей від тривалого використання звичайних дисплеїв.

У процесі створення він взаємодіяв із різними професіоналами, включаючи письменників, програмістів, студентів, лікарів та інженерів, а також з людьми, які мають проблеми зі здоров’ям, і виявив, що багато хто зі них стикається з тією ж проблемою.

Підтримувані режими зображення

Чорно-білий бінарний — повна частота оновлення 60 Гц, найчіткіше зображення та найкращий час відгуку, але без відтінків сірого

Bayer Dithering Mode — дозволяє додати більше середніх сірих тонів, але робить текст дещо зубчастим

Згладжування синього шуму — ще більше покращує відтінки сірого, але робить текст ще різкішим, найкраще для відтворення відео

4-рівневий режим сірого відтінків — розглядається як ідеальний компроміс між крайнощами чорно-білого і 16-рівневими відтінками сірого

16-рівневий режим сірого відтінків — це фактично «гібридний режим», який автоматично перемикається між 16-рівневим режимом відтінків сірого та бінарним режимом залежно від зображення

Сото разом із Дейвом Крослендом та Вінтинг Чжаном успішно розробив монітор, який відповідає цим вимогам. Програмне та апаратне забезпечення цього проекту відкрите та доступне на GitHub, що дозволяє ентузіастам створювати подібні дисплеї самостійно.

Важливим аспектом Modos Paper Monitor є низька затримка — менше 120 мс, що значно нижче порівняно з конкурентами, які мають затримку 270 мс. Це робить пристрій відносно швидким.

Основні характеристики Modos Paper Monitor

Тип панелі – монохромна E-ink (кольорова панель також доступна)

Частота оновлення — 60 Гц

Розмір екрана – 13,3″

Дозвіл — 1600 x 1200

Входи дисплея — DVI через Micro HDMI, USB Type-C Alt-Mode DisplayPort

Дата випуску та ціна Modos Paper Monitor поки не відомі. Для порівняння, монітори E-Ink можуть бути досить дорогими, наприклад модель Paperlike 253U від Dasung з діагоналлю 25,3 дюйма коштує $1699.